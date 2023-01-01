MindManager

إضفاء الوضوح والهيكل على الخطط والمشاريع والعمليات. أدوات الإنتاجية المرئية وبرامج رسم الخرائط الذهنية التي تنقلك أنت ومؤسستك إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه.

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