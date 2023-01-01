التواصل مع المؤثرين وبناء الروابط على الطيار الآلي نقوم بفحص المحتوى الخاص بك لتحديد الأشخاص والشركات التي ذكرتها، ثم نرسل حملات عبر البريد الإلكتروني لإعلامهم بذلك.

الموقع الإلكتروني: mentioned.ai

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