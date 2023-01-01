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MediaMart Portugal

MediaMart Portugal

mediamarkt.pt

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MediaMart Portugal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

MediaMarkt Portugal: متجر للإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من الملحقات للعمل والترفيه في المنزل أو في الهواء الطلق.

الموقع الإلكتروني: mediamarkt.pt

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MediaMart Portugal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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