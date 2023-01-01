WebCatalog
eBay Brazil

eBay Brazil

br.ebay.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eBay Brazil على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لشراء وبيع الأجهزة الإلكترونية وأدوات المنزل والحديقة، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات بأفضل العروض والخصومات، قم بزيارة موقع eBay! قم بشراء سلع جديدة أو مستعملة بأفضل العروض من العلامات التجارية الأكثر مبيعًا، وكل ذلك مباشرة من هاتفك الخلوي!

الموقع الإلكتروني: br.ebay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eBay Brazil. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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