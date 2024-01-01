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MaxiBlocks

MaxiBlocks

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الموقع الإلكتروني: maxiblocks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MaxiBlocks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MaxiBlocks عبارة عن أداة إنشاء صفحات مرئية بدون تعليمات برمجية يمكنها إنشاء صفحات ويب سريعة الاستجابة وسريعة التحميل باستخدام مكتبة تصميم متكاملة وأيقونات بحجم 13 ألف + 100 بطاقة نمط

الموقع الإلكتروني: maxiblocks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MaxiBlocks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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