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MaxiBlocks عبارة عن أداة إنشاء صفحات مرئية بدون تعليمات برمجية يمكنها إنشاء صفحات ويب سريعة الاستجابة وسريعة التحميل باستخدام مكتبة تصميم متكاملة وأيقونات بحجم 13 ألف + 100 بطاقة نمط

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