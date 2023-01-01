Octopus.do، أداة إنشاء خرائط مواقع مرئية ومخطط مواقع ويب سريع للغاية باستخدام إطارات سلكية lo-fi. تبدأ هنا المرحلة الصفرية لإنشاء موقع إلكتروني. قم ببناء هيكل موقع الويب الخاص بك وتخطيطه وتصوره وإنشاء محتوى في الوقت الفعلي. تحسين بنية موقعك وتصميم تجربة المستخدم وتحسين محركات البحث. ابدأ تخطيط موقع الويب على الفور.

الموقع الإلكتروني: octopus.do

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