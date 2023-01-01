WebCatalog
Octopus.do

Octopus.do

octopus.do

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Octopus.do على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Octopus.do، أداة إنشاء خرائط مواقع مرئية ومخطط مواقع ويب سريع للغاية باستخدام إطارات سلكية lo-fi. تبدأ هنا المرحلة الصفرية لإنشاء موقع إلكتروني. قم ببناء هيكل موقع الويب الخاص بك وتخطيطه وتصوره وإنشاء محتوى في الوقت الفعلي. تحسين بنية موقعك وتصميم تجربة المستخدم وتحسين محركات البحث. ابدأ تخطيط موقع الويب على الفور.

الموقع الإلكتروني: octopus.do

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Octopus.do. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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