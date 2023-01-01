WebCatalog
Magic Poser

Magic Poser

webapp.magicposer.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Magic Poser على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل سبق لك أن حاولت البحث على Google عن إحدى الصور أو أن تطلب من صديقك التقاط صورة لأعمالك الفنية؟ ثم يجب عليك تنزيل وتجربة Magic Poser! Magic Poser هو التطبيق الرائد في عرض الشخصيات ثلاثية الأبعاد وإنشاء مشاهد ثلاثية الأبعاد وإعداد تأثيرات الإضاءة المذهلة. يستخدم أكثر من 12 مليون فنان تطبيقنا للرسم بشكل أفضل وأسرع. ابدأ في إنشاء الأوضاع خلال دقائق على أجهزتك المحمولة اليوم! Magic Poser سهل الاستخدام وقوي للغاية. تطبيق ضروري لرسم الأشكال، والتوضيح، والقصص المصورة، والقصص المصورة، والفن المفاهيمي، والنحت، وتعليمات اللياقة البدنية، والمزيد!

الموقع الإلكتروني: magicposer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Magic Poser. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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