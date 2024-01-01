Lumar Monitor
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: lumar.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lumar Monitor على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Mitigate the risk of lost traffic and revenue with a birds-eye view of all your domains, geographies, or site sections in one place. Plus, customizable alerts notify you as soon as an issue is found.
الموقع الإلكتروني: lumar.io
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lumar Monitor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.