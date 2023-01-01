WebCatalog
Luma AI

Luma AI

captures.lumalabs.ai

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Luma AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التقط العالم بتقنية ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة

الموقع الإلكتروني: lumalabs.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Luma AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Canvas Web

Canvas Web

canvas.io

DEEPMOTION

DEEPMOTION

portal.deepmotion.com

TED-Ed

TED-Ed

ed.ted.com

Obico

Obico

app.obico.io

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

app.hypotenuse.ai

VRChat

VRChat

vrchat.com

Mem

Mem

mem.ai

Photo AI

Photo AI

photoai.io

Move.ai

Move.ai

app.move.ai

Thangs

Thangs

thangs.com

Scale AI

Scale AI

dashboard.scale.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية