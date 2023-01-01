يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ludus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Ludus هي أداة عرض تقديمي متقدمة للمحترفين المبدعين. يبدو الأمر كما لو كان لدى Sketch وKeynote طفل في السحابة.

الموقع الإلكتروني: ludus.one

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ludus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.