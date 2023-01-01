WebCatalog

Ludus

Ludus

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ludus.one

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ludus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ludus هي أداة عرض تقديمي متقدمة للمحترفين المبدعين. يبدو الأمر كما لو كان لدى Sketch وKeynote طفل في السحابة.

الموقع الإلكتروني: ludus.one

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ludus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Figr

Figr

figr.app

Blinkbid

Blinkbid

blinkbid.com

Prezi

Prezi

prezi.com

Babylist

Babylist

babylist.com

ShootQ

ShootQ

shootq.com

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud

adobe.com

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

EDIT.org

EDIT.org

edit.org

Adobe Admin Console

Adobe Admin Console

adobe.com

Draw3D

Draw3D

draw3d.online

Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية