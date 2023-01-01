Ludus
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الموقع الإلكتروني: ludus.one
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ludus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Ludus هي أداة عرض تقديمي متقدمة للمحترفين المبدعين. يبدو الأمر كما لو كان لدى Sketch وKeynote طفل في السحابة.
الموقع الإلكتروني: ludus.one
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