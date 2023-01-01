WebCatalog
LitRes

LitRes

litres.ru

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LitRes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لتر هي أكبر مكتبة للكتب الإلكترونية - قم بتنزيل وقراءة والاستماع إلى أكثر من 733 ألف كتاب إلكتروني وكتاب صوتي مرخص لأي جهاز. ستجد في لتر تقييمات لأفضل الكتب والمراجعات والمراجعات والتوصيات والمؤلفين المشهورين وغير ذلك الكثير - تفضل بالدخول!

الموقع الإلكتروني: litres.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LitRes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

WBPROD

WBPROD

wbprod.ru

DIKIDI

DIKIDI

dikidi.net

MPBoost

MPBoost

mpboost.pro

Яндекс Поиск для сайта

Яндекс Поиск для сайта

site.yandex.ru

Spaces

Spaces

spaces.im

Иви

Иви

ivi.tv

Mail.ru

Mail.ru

mail.ru

Профи

Профи

profi.ru

Яндекс Афиши

Яндекс Афиши

afisha.yandex.ru

МойСклад

МойСклад

moysklad.ru

Яндекс Учебник

Яндекс Учебник

education.yandex.ru

Premium Pro

Premium Pro

premiumpro.world

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية