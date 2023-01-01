WebCatalog
LifeStraw

LifeStraw

lifestraw.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LifeStraw على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يستحق الجميع الحصول على مياه الشرب المأمونة. توفر منتجاتنا أعلى مستويات الحماية من المياه غير الآمنة وتؤثر بشكل إيجابي على الناس والكوكب.

الموقع الإلكتروني: lifestraw.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LifeStraw. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Rhinoshield

Rhinoshield

rhinoshield.co

MightyNest

MightyNest

mightynest.com

Planetly

Planetly

planetly.com

Venmo

Venmo

venmo.com

CDC

CDC

cdc.gov

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

Rungway

Rungway

rungway.com

Eufy Security

Eufy Security

eufy.com

Qualifyed.ai

Qualifyed.ai

qualifyed.ai

The Honest Company

The Honest Company

honest.com

Yandex Mail

Yandex Mail

mail.yandex.com

Babychakra

Babychakra

babychakra.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية