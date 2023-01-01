Lidl Latvija

Lidl هي واحدة من أكبر شركات بيع المواد الغذائية بالتجزئة في أوروبا والعالم، والتي يقع مقرها في ألمانيا، Nekarzulm كجزء من مجموعة "Schwarz". أعلى جودة بأقل سعر ممكن - هذا هو المبدأ التوجيهي لـ "Lidl". ليدل لاتفيا مؤسسة ليدل وشركاه KG هي سلسلة متاجر بيع بالتجزئة دولية بأسعار مخفضة تدير أكثر من 11000 متجرًا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: lidl.lv

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