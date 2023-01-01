WebCatalog
Leadster

Leadster

leadster.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Leadster على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف Leadster، وهو برنامج Chatbot للتسويق التحادثي لزيادة عدد العملاء المحتملين المؤهلين على موقع الويب الخاص بك. زيارة ومعرفة المزيد!

الموقع الإلكتروني: leadster.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Leadster. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Yooga

Yooga

yooga.com.br

Tecimob

Tecimob

tecimob.com.br

ParPerfeito

ParPerfeito

parperfeito.com.br

LojaHub

LojaHub

lojahub.com.br

Ssotica

Ssotica

ssotica.com.br

ADVO

ADVO

advojuridico.com

Conta Azul

Conta Azul

contaazul.com

wedy

wedy

casamento.wedy.com

Praedium

Praedium

praedium.com.br

Doppus

Doppus

doppus.com

Calcme

Calcme

calcme.com.br

Arquivei

Arquivei

arquivei.com.br

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية