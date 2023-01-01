Layerbrain

واجهة اللغة البشرية للبرمجيات. قم بتنفيذ المهام باستخدام أي برنامج أو بيانات أو واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام اللغة الطبيعية فقط

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