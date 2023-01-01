WebCatalog
Korayspor

Korayspor

korayspor.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Korayspor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Korayspor.com هو موقع تسوق رياضي يقدم الأحذية والملابس والمعدات الرياضية وفرصة لجلب أكبر العلامات التجارية في العالم إلى عتبة داركم.

الموقع الإلكتروني: korayspor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Korayspor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Hürriyet

Hürriyet

hurriyet.com.tr

Haber Global

Haber Global

haberglobal.com.tr

TV+

TV+

web.tvplus.com.tr

Decathlon Türkiye

Decathlon Türkiye

decathlon.com.tr

Sabah

Sabah

sabah.com.tr

Yeni Şafak

Yeni Şafak

yenisafak.com

Mynet

Mynet

mynet.com

BBC Türkçe

BBC Türkçe

bbc.com

Onedio

Onedio

onedio.com

ENUYGUN

ENUYGUN

enuygun.com

NetKasam

NetKasam

netkasam.com

Milliyet Gazete

Milliyet Gazete

milliyet.com.tr

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية