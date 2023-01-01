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KeepSolid

KeepSolid

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الموقع الإلكتروني: keepsolid.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KeepSolid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تضمن منهجية الإنتاجية مستوى معيشة عصري لموظفينا، الذين يساهمون في أمن الأعمال والمجتمع.

الموقع الإلكتروني: keepsolid.com

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