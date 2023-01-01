WebCatalog
Kaufland Česká republika

Kaufland Česká republika

kaufland.cz

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kaufland Česká republika على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لدينا طعام لك بأسعار رائعة. قم بإلقاء نظرة على عرضنا الخاص وتصفح النشرة التي نجهزها لك كل أسبوع.

الموقع الإلكتروني: kaufland.cz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kaufland Česká republika. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Decathlon Slovenija

Decathlon Slovenija

decathlon.si

Rezultati

Rezultati

rezultati.com

Anabix CRM

Anabix CRM

anabix.cz

Lidl Slovensko

Lidl Slovensko

lidl.sk

Déčko

Déčko

decko.ceskatelevize.cz

BBC Ìgbò

BBC Ìgbò

bbc.com

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

Intrix CRM

Intrix CRM

intrixcrm.com

Fakturoid

Fakturoid

fakturoid.cz

ČT24

ČT24

ct24.ceskatelevize.cz

Seu Cliente Oculto

Seu Cliente Oculto

seuclienteoculto.com.br

Toro Investimentos

Toro Investimentos

toroinvestimentos.com.br

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية