إدارة علاقات العملاء التعاونية مع رسائل البريد الإلكتروني والتنقيب والفواتير والمشاريع. Karlia: أول برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) يدمج صناديق البريد الكاملة الخاصة بك مع التتبع والإرسالات المجدولة والقوالب والاستجابات المحددة مسبقًا. كن منتجًا مرتين!

الموقع الإلكتروني: karlia.fr

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