WebCatalog
Joybird

Joybird

joybird.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Joybird على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم Joybird أثاثًا عالي الجودة ومن مصادر مسؤولة يهدف إلى الاستمرار مدى الحياة. هدفنا هو تغيير طريقة شراء الأثاث عبر الإنترنت، وتوفير خيارات مخصصة لتناسب أذواقك. تصفح الأثاث بأنماط من منتصف القرن إلى التقليدي، بالإضافة إلى ديكور المنزل الحديث لملء أي مساحة

الموقع الإلكتروني: joybird.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Joybird. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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