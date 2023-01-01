WebCatalog
Jabber.ru

Jabber.ru

jabber.ru

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jabber.ru على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هذا هو Jabber.ru، Jabber، Messenger، Chat.

الموقع الإلكتروني: jabber.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jabber.ru. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

myWishBoard

myWishBoard

mywishboard.com

BBC Русская

BBC Русская

bbc.com

Тендерплан

Тендерплан

tenderplan.ru

Авито

Авито

avito.ru

Meduza

Meduza

meduza.io

Spaces

Spaces

spaces.im

DIKIDI

DIKIDI

dikidi.net

Знания

Знания

znanija.com

Pikabu

Pikabu

pikabu.ru

Авто.ру

Авто.ру

auto.ru

Carrot quest

Carrot quest

carrotquest.io

Яндекс Кью

Яндекс Кью

yandex.ru

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية