Xigua Video هي منصة فيديو مملوكة لشركة ByteDance، تحت شعار "إثارة الفضول حول الحياة"، تساعد الجميع على اكتشاف مقاطع الفيديو المفضلة لديهم من خلال توصيات ذكية وتساعد منشئي الفيديو على مشاركة أعمال الفيديو الخاصة بهم بسهولة. Xigua Video (الصينية: 西瓜视频؛ بينيين: Xīguā shìpín) هي منصة صينية لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت مملوكة لشركة ByteDance. كانت تعمل في الأصل كمنصة مشاركة لمقاطع الفيديو القصيرة التي أنشأها المستخدمون في Toutiao، وتنتج Xigua الآن أيضًا محتوى الأفلام والتلفزيون. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى المنصة 131 مليون مستخدم نشط شهريًا.

الموقع الإلكتروني: ixigua.com

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