WebCatalog
ivia

ivia

ivia.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ivia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ivia هو برنامج لوجستي قوي يسمح بتبسيط تتبع الشحنات والحصول على الحمولات وتغطيتها بسهولة، بالإضافة إلى تقليل عدد المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

الموقع الإلكتروني: ivia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ivia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Blacktel

Blacktel

blacktel.io

Harvest

Harvest

getharvest.com

Twilio

Twilio

twilio.com

Opendock Warehouse

Opendock Warehouse

opendock.com

Hushed

Hushed

hushed.com

Opendock Carrier

Opendock Carrier

opendock.com

The Loadstar

The Loadstar

theloadstar.com

Google Voice

Google Voice

voice.google.com

Email Parser

Email Parser

emailparser.com

Pigeon SMS

Pigeon SMS

pigeonsms.com

CallRail

CallRail

callrail.com

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية