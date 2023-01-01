ivia هو برنامج لوجستي قوي يسمح بتبسيط تتبع الشحنات والحصول على الحمولات وتغطيتها بسهولة، بالإضافة إلى تقليل عدد المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

الموقع الإلكتروني: ivia.com

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