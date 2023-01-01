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IQ Option

IQ Option

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الموقع الإلكتروني: iqoption.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IQ Option على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

IQ Option هي منصة تداول عبر الهاتف المحمول حائزة على جوائز*. يحتوي على واجهة نظيفة وبديهية، تم إنشاؤها لتلبية احتياجات المتداولين الأكثر تطلبًا. توفر منصة IQ Option للعملاء فرصة تداول أكثر من 200 أصل: بما في ذلك العملات والسلع والأسهم. مع IQ Option، يمكن تداول أسهم Tesla وNetflix وSpotify وAlibaba وMicrosoft وDisney والنفط والذهب والعديد من الأصول الأخرى على نفس المنصة.

الموقع الإلكتروني: iqoption.com

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