IQ Option
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الموقع الإلكتروني: iqoption.com
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IQ Option هي منصة تداول عبر الهاتف المحمول حائزة على جوائز*. يحتوي على واجهة نظيفة وبديهية، تم إنشاؤها لتلبية احتياجات المتداولين الأكثر تطلبًا. توفر منصة IQ Option للعملاء فرصة تداول أكثر من 200 أصل: بما في ذلك العملات والسلع والأسهم. مع IQ Option، يمكن تداول أسهم Tesla وNetflix وSpotify وAlibaba وMicrosoft وDisney والنفط والذهب والعديد من الأصول الأخرى على نفس المنصة.
الموقع الإلكتروني: iqoption.com
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