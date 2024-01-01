Intract عبارة عن مجموعة Web3 Analytics لتنمية مشاريع ومجتمعات Web3. يقدم Intract برنامج Web3 Marketing المستند إلى السحابة والذي يمكّن المشاريع والمجتمعات من اكتساب الأعضاء من خلال رؤى تسويقية مدعومة بالبيانات. تتضمن منصتنا الوصول إلى المجتمع، والخدمات، ومنتجات إدارة التسويق التي تبدأ مجانًا وتتوسع لتلبية احتياجات نمو Web3 الخاصة بك - على أي نطاق - رمز مميز مسبقًا أو رمز ما بعد الرمز المميز. ✅ تحليلات On Chain ✅ Token Gating ✅ إسناد مستخدم Web3 ✅ تتبع عائد الاستثمار للحملة ✅ إنشاء شخصية للمستخدمين والعملاء ✅ تتبع التحويل ✅ تعريف المستخدم الجديد ✅ التعرف على Wallet Networth

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الموقع الإلكتروني: intract.io

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