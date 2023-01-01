إن Intend™ هو برنامج لإدارة المرضى ومشاركتهم. يعتزم تبسيط إدارة المرضى والمشاركة والجدولة والتناول والتحقق من التأمين والوصفات الإلكترونية والفواتير وتكامل المختبر والرسوم البيانية وإعداد التقارير والمتابعة.

الموقع الإلكتروني: intend.io

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