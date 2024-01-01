InstaSize

InstaSize

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الموقع الإلكتروني: instasize.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من InstaSize على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Image Resizer Made For Everyone. Join 200M+ people who have used Instasize, the image resizer made to quickly reduce the size of your images without losing quality, change photo dimensions for any social platform, upscale your images, and share with anyone.

الموقع الإلكتروني: instasize.com

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