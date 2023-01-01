Inperium Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات متوازن تمامًا. يمكنك الحصول على الميزات التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالك دون التعقيدات غير الضرورية التي تعترض طريقك، وبجزء بسيط من تكلفة إدارة علاقات العملاء التقليدية. يعمل Inperium Sell على تمكين فرق المبيعات لديك من التركيز على الصفقات المقصودة بدلاً من محاربة القوائم والواجهات المعقدة. قم بتنظيم عملية المبيعات الخاصة بك، واستمتع بالشفافية الكاملة لخطوط الأنابيب، وتوحيد قنوات الاتصال بالعملاء، وأتمتة عروض الأسعار وإعداد الفواتير وإعداد الفواتير باستخدام حل يتكامل بسهولة مع النظام البيئي الحالي لتكنولوجيا المعلومات لديك، مما يضمن الحصول على وقت سريع للقيمة وعائد مستدام على الاستثمار.

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