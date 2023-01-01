محو الكائنات غير المرغوب فيها بنقرة واحدة فقط. يقوم Inpaint بعمل مذهل في إزالة العناصر غير المرغوب فيها من صورك.

الموقع الإلكتروني: theinpaint.com

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