WebCatalog
Inpaint

Inpaint

theinpaint.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Inpaint على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

محو الكائنات غير المرغوب فيها بنقرة واحدة فقط. يقوم Inpaint بعمل مذهل في إزالة العناصر غير المرغوب فيها من صورك.

الموقع الإلكتروني: theinpaint.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Inpaint. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ImgCleaner

ImgCleaner

imgcleaner.com

500px

500px

500px.com

Perform Zone Recruiment

Perform Zone Recruiment

performzone.com

Hama

Hama

hama.app

Palette.fm

Palette.fm

palette.fm

PhotoFix

PhotoFix

photofix.io

Kalibrr

Kalibrr

kalibrr.com

AI Photo Editor

AI Photo Editor

photoeditor.ai

RemovePanda

RemovePanda

removepanda.com

Elaborate

Elaborate

elaborate.ai

Icons8

Icons8

icons8.com

Inthe.AM

Inthe.AM

inthe.am

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية