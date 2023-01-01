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Innovamat

Innovamat

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الموقع الإلكتروني: innovamat.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Innovamat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مقترحات لأساليب التلاعب بالرياضيات، أنشأها خبراء وأساتذة في مجال التعليم. الرياضيات في المدرسة الابتدائية والسنوات الأولى.

الموقع الإلكتروني: innovamat.com

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