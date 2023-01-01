Infoskjermen

شاشة المعلومات - تلفت الانتباه. سهل الاستخدام. | شاشة المعلومات هي أداة مصممة خصيصًا لعرض شاشات المعلومات وإدارتها. عرض الرسائل والصور والتقويمات وتوقعات الطقس وما إلى ذلك. على شاشة على الحائط يمكن للجميع رؤيتها. {}

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