SmartDok Norge

SmartDok هو نظام تم تطويره لصناعة البناء والتشييد. هدفنا هو تبسيط حياتك العملية اليومية. النظام يعتمد على الويب والهاتف المحمول. النرويج الأكثر استخداما.

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