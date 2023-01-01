WebCatalog
Infinity ECM

Infinity ECM

en.infinityecm.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Infinity ECM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Infinity ECM عبارة عن منصة إدارة أعمال حائزة على جوائز توفر تحولًا سريعًا للمؤسسات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أكثر من 15 نظامًا فرعيًا معياريًا متكاملًا بالكامل تحتاجه كل الأعمال الحديثة. يجمع بين منصة واحدة وحلول واجهة واحدة مثل: CRM، DMS، RMS+CMS، CMSx2، ITSM، EAM، KMS، BPM، GRC، IAM فازت منصة Infinity ECM بجائزة EuroCloud Europe المرموقة لأفضل نظام أوروبي لعام 2017.

الموقع الإلكتروني: infinityecm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Infinity ECM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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