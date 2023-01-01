Infinity ECM عبارة عن منصة إدارة أعمال حائزة على جوائز توفر تحولًا سريعًا للمؤسسات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أكثر من 15 نظامًا فرعيًا معياريًا متكاملًا بالكامل تحتاجه كل الأعمال الحديثة. يجمع بين منصة واحدة وحلول واجهة واحدة مثل: CRM، DMS، RMS+CMS، CMSx2، ITSM، EAM، KMS، BPM، GRC، IAM فازت منصة Infinity ECM بجائزة EuroCloud Europe المرموقة لأفضل نظام أوروبي لعام 2017.

الموقع الإلكتروني: infinityecm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Infinity ECM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.