WebCatalog
TeamDynamix

TeamDynamix

teamdynamix.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TeamDynamix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقدم TeamDynamix إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) مع إدارة محافظ المشاريع (PPM) على منصة مدمجة مع تكامل المؤسسات وسير العمل عبر iPaaS - منصة التكامل كخدمة. هذه منصة بدون رموز ويمكن توسيعها بسهولة لتشمل التسويق والمرافق والموارد البشرية ومجالات أخرى - دون أي تعليمات برمجية أو برمجة نصية. يمكن أن يساعد TeamDynamix في تحسين تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم ITIL وتحقيق نتائج أفضل للمشروع ودفع التحول الرقمي.

الموقع الإلكتروني: teamdynamix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TeamDynamix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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