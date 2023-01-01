يقدم TeamDynamix إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) مع إدارة محافظ المشاريع (PPM) على منصة مدمجة مع تكامل المؤسسات وسير العمل عبر iPaaS - منصة التكامل كخدمة. هذه منصة بدون رموز ويمكن توسيعها بسهولة لتشمل التسويق والمرافق والموارد البشرية ومجالات أخرى - دون أي تعليمات برمجية أو برمجة نصية. يمكن أن يساعد TeamDynamix في تحسين تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم ITIL وتحقيق نتائج أفضل للمشروع ودفع التحول الرقمي.

الموقع الإلكتروني: teamdynamix.com

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