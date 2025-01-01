بدائل - iMocha

Indeed
indeed.com
Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.
HackerRank
hackerrank.com
Hackerrank هي منصة لتقييم مهارات المطورين وتوظيفهم، تضم تحديات برمجة ومشاريع حقيقية، وتدعم التقييم المباشر والمقابلات.
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.
Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight هي منصة تعليمية تقدم دورات لتطوير المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal هي منصة لتقييم مهارات المطورين من خلال تحديات برمجية عبر الإنترنت، تدعم أكثر من 70 لغة برمجة، وتساعد الشركات في اختيار المرشحين.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.
Metaview
metaview.ai
تساعد تطبيق Metaview على تحسين جودة المقابلات من خلال تقديم بيانات وتعليقات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى عملية توظيف أكثر كفاءة.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth هي منصة لتقييم الترميز عبر الإنترنت تساعد المؤسسات على تقييم مهارات المرشحين باستخدام مكتبة واسعة من الأسئلة في عدة لغات برمجة.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
CoderPad
coderpad.io
CoderPad هو أداة للمقابلات الفنية تتيح للمرشحين كتابة وتشغيل البرامج بشكل تفاعلي في بيئة قريبة من الواقع.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.
Codility
codility.com
Codility هو تطبيق يتيح تقييم مهارات البرمجة عبر اختبارات الترميز والمقابلات، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات توظيف موضوعية.
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla هو تطبيق يتيح تقييم مهارات المتقدمين للوظائف من خلال اختبارات متنوعة، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات توظيف أفضل.
Karat
karat.com
تطبيق كارَت يساعد المؤسسات على تحسين جودة وكفاءة وعدالة عمليات التوظيف الفني من خلال مقابلات تقنية وتقديم بيانات موثوقة.
Glider AI
glider.ai
Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.
Searchie
searchie.io
Searchie هو تطبيق سهل الاستخدام يساعد على إنشاء وتنظيم ومشاركة المحتوى، مثل الدورات الرقمية ومواقع العضوية والتدريب.
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow هو منصة للبحث عن الوظائف وإدارتها، تقدم أدوات مجانية لمساعدة الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية وتتبع طلباتهم.
Canditech
canditech.io
تطبيق Canditech يسهل تقييم المهارات الفنية والشخصية للمرشحين عبر اختبارات محاكاة وظيفية مع تركيز على منع الغش.
Evalgator
evalgator.com
Evalgator هو منصة تقييم رقمية تسمح بتبسيط عملية التوظيف من خلال تقييم المرشحين لمناصب تقنية وغير تقنية عبر أسئلة متنوعة.
Mettl
mettl.com
METTL هو تطبيق لتقييم المهارات التقنية والناعمة للمرشحين، يدعم عمليات التوظيف والتعلم والتطوير عبر اختبارات متنوعة.
BetterUp
betterup.com
BetterUp هو منصة تدعم النمو الشخصي والمهني من خلال أدوات التدريب المخصصة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai هو تطبيق إدارة قوية للموارد البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وتطوير المواهب وإدارة الأهداف.
InterviewAI
interviewai.io
تطبيق InterviewAI يساعد في تحسين عملية المقابلات من خلال توليد أسئلة مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان مقابلات أكثر كفاءة.
Queros
app.qureos.com
Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.
SeekOut
seekout.com
SeekOut هو تطبيق يساعد المؤسسات في جذب وتوظيف وإدارة المواهب باستخدام البيانات وتحليل الذكاء الاصطناعي.
Filtered
filtered.ai
تطبيق Filtered يسهّل عملية التوظيف من خلال محاكاة وظائف مخصصة وتقييم تلقائي للمواهب التقنية لتحديد المرشحين المؤهلين بشكل أكثر فعالية.
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