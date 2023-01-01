تقوم شركة Honeylove بتصنيع ملابس أنيقة ذات قوة تشكيل مدمجة. نحن نطبق نهجًا تقنيًا وفنيًا على المشكلات التي نراها في صناعة الأزياء، ونصنع منتجات تخدم عملائنا من جميع الأشكال والأحجام والخلفيات.

الموقع الإلكتروني: honeylove.com

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