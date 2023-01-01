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スポーツ報知

スポーツ報知

hochi.news

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هذا هو الموقع الإخباري "Sports Hochi" من Hochi Shimbun. إنه مليء بالمعلومات الأساسية مثل العمالقة، والبيسبول الاحترافي، وMLB، وكرة القدم، والرياضة، وسباق الخيل، والترفيه، والمعلومات الاجتماعية، والجولف، والترفيه، وما إلى ذلك التي تقدمها Hochi Shimbun. هوتشي شيمبون (هوتشي الرياضية) سبورتس هوتشي، المعروفة سابقًا باسم هوتشي شيمبون، هي صحيفة رياضية يومية تصدر باللغة اليابانية.

الموقع الإلكتروني: hochi.news

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