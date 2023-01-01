شركة goo للإسكان والعقارات التي تديرها شركة NTT Resonant. مليئة بالمعلومات المفيدة للعثور على العقارات، مثل الوحدات السكنية والمنازل المنفصلة والأراضي والشقق والشركات العقارية وأدلة الرهن العقاري ومقدمات حول الإعانات والإعانات الحكومية المحلية.

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