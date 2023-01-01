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HireLogic

HireLogic

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الموقع الإلكتروني: hirelogic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HireLogic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

HireLogic هي الشركة الرائدة في تحليل المقابلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمؤسسات التوظيف والموارد البشرية. احصل على ملاحظات ورؤى تلقائية بمجرد دعوة HireLogic AI للاستماع إلى الفيديو أو الهاتف أو المقابلات الشخصية. يعمل لأي منظمة الحجم.

الموقع الإلكتروني: hirelogic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HireLogic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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