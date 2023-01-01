WebCatalog
Hetzner DNS

Hetzner DNS

dns.hetzner.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hetzner DNS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعد وحدة تحكم DNS الخاصة بـ Hetzner بمثابة منصة بديهية لإدارة DNS. ما عليك سوى إدخال أسماء منطقتك لاستيراد إدخالات DNS. لا تحتاج حتى إلى نسخها ولصقها. استخدم وحدة تحكم DNS وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا لعرض إدخالات DNS الخاصة بك أو الإضافة إليها أو تحريرها أو حذفها. جميعها مجانية تمامًا.

الموقع الإلكتروني: hetzner.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hetzner DNS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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