Hetzner DNS

تعد وحدة تحكم DNS الخاصة بـ Hetzner بمثابة منصة بديهية لإدارة DNS. ما عليك سوى إدخال أسماء منطقتك لاستيراد إدخالات DNS. لا تحتاج حتى إلى نسخها ولصقها. استخدم وحدة تحكم DNS وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا لعرض إدخالات DNS الخاصة بك أو الإضافة إليها أو تحريرها أو حذفها. جميعها مجانية تمامًا.

الموقع الإلكتروني: hetzner.com

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