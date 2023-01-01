WebCatalog
Henrri

Henrri

henrri.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Henrri على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Henriri، برنامج الفواتير عبر الإنترنت. احترافي وودود ومجاني: قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول إلى حساب Henriri الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: henrri.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Henrri. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ZEFYR

ZEFYR

zefyr.net

Macompta.fr

Macompta.fr

macompta.fr

Courses U

Courses U

coursesu.com

lePERMISLIBRE

lePERMISLIBRE

app.lepermislibre.fr

OpenPaye

OpenPaye

app.openpaye.co

Shopee France

Shopee France

shopee.fr

Bimedoc

Bimedoc

app.bimedoc.com

Atsii

Atsii

app.atsii.fr

Regate

Regate

app.regate.io

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

Jumia Food Algérie

Jumia Food Algérie

food.jumia.dz

Ecole Futée

Ecole Futée

app.ecole-futee.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية