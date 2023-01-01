يعد Hancom Office (المعروف سابقًا باسم ThinkFree Office) عبارة عن مجموعة من تطبيقات الإنتاجية المكتبية المستندة إلى الويب للفرق الحديثة.

الموقع الإلكتروني: hancom.com

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