WebCatalog
Hak5

Hak5

hak5.org

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hak5 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Hak5 - أدوات القرصنة الرائدة في الصناعة وعروض القرصنة الحائزة على جوائز للفرق الحمراء والمخترقين وطلاب الأمن السيبراني ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات. منشئو WiFi Pineapple وUSB المطاط Ducky والمزيد. موطن لمجتمع أمن المعلومات الشامل. أنشئت في عام 2005.

الموقع الإلكتروني: hak5.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hak5. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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