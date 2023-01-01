WebCatalog
Good News

Good News

goodnews.click

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Good News على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تيار الأخبار الشخصية الخاصة بك

الموقع الإلكتروني: goodnews.click

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Good News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CBS News

CBS News

cbsnews.com

LGBTI News

LGBTI News

news.lgbti.org

Vanguard News

Vanguard News

vanguardngr.com

News Line

News Line

newslineisitanyway.com

Fox 6 Milwaukee

Fox 6 Milwaukee

fox6now.com

E! News

E! News

eonline.com

Asianet News

Asianet News

asianetnews.com

Yahoo News

Yahoo News


The Nonstop News

The Nonstop News

nonstop-news.com

The Japan News

The Japan News

japannews.yomiuri.co.jp

Legible News

Legible News

legiblenews.com

CTV News

CTV News

ctvnews.ca

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية