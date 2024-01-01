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GlassHive

GlassHive

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الموقع الإلكتروني: glasshive.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GlassHive على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

جعل المبيعات والتسويق بسيطة وممتعة. تم تطوير GlassHive بعناية واهتمام فريق عمل جنبًا إلى جنب مع MSPs من كل الأحجام لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم في المبيعات والتسويق. وعلى طول الطريق، ظللنا نرى نفس الصراعات. الرؤية والمساءلة وإدارة البيانات يدويًا - بغض النظر عن الشركة، كان عليهم بذل جهد لإزالة نفس الاختناقات.

الفئات:

Business
برامج تتبع البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني: glasshive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GlassHive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Apollo.io

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Bigin

Bigin

bigin.com

Keap

Keap

keap.com

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Polymail

Polymail

polymail.io

PhoneBurner

PhoneBurner

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SPOTIO

spotio.com

Surfe

Surfe

surfe.com

ProBoards

ProBoards

proboards.com

Crewhu

Crewhu

crewhu.com

Numa

Numa

numa.com

OneUp Sales

OneUp Sales

oneupsales.co.uk

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