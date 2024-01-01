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جعل المبيعات والتسويق بسيطة وممتعة. تم تطوير GlassHive بعناية واهتمام فريق عمل جنبًا إلى جنب مع MSPs من كل الأحجام لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم في المبيعات والتسويق. وعلى طول الطريق، ظللنا نرى نفس الصراعات. الرؤية والمساءلة وإدارة البيانات يدويًا - بغض النظر عن الشركة، كان عليهم بذل جهد لإزالة نفس الاختناقات.

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