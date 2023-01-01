WebCatalog
Giant

Giant

giant.sg

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Giant على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبا بكم في العملاق! المئات من منتجاتك المفضلة متوفرة الآن بأسعار أقل!

الموقع الإلكتروني: giant.sg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Giant. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Kattis

Kattis

open.kattis.com

Dohop

Dohop

dohop.is

Flathub

Flathub

flathub.org

Cost Plus Drug

Cost Plus Drug

costplusdrugs.com

Screwfix

Screwfix

screwfix.com

Wowcher

Wowcher

wowcher.co.uk

Nexo

Nexo

pro.nexo.io

Kirkland's Home

Kirkland's Home

kirklands.com

Toddle

Toddle

toddleapp.com

NOW TV

NOW TV

nowtv.com

ALDI USA

ALDI USA

aldi.us

Jumia Nigeria

Jumia Nigeria

jumia.com.ng

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية