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Getida

Getida

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getida.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Getida على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل GETIDA على زيادة المبالغ المستردة من أمازون، ومطالبات أمازون، وتدقيق أمازون، وتعويضات أمازون، والمبالغ المستردة لبائعي أمازون، وتعويضات FBA.

الموقع الإلكتروني: getida.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Getida. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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