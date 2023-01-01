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GeeksforGeeks

GeeksforGeeks

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الموقع الإلكتروني: geeksforgeeks.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GeeksforGeeks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بوابة علوم الكمبيوتر للمهوسين. يحتوي على مقالات مكتوبة بشكل جيد ومدروسة وموضحة جيدًا في علوم الكمبيوتر والبرمجة، ومسابقات وأسئلة للممارسة/البرمجة التنافسية/مقابلات الشركة.

الموقع الإلكتروني: geeksforgeeks.org

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