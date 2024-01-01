GaGaNode

GaGaNode

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الموقع الإلكتروني: gaganode.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GaGaNode على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يهدف GaGaNode، الجيل التالي من سوق IP السكني اللامركزي + النطاق الترددي، إلى تخفيف النقص العالمي في عناوين IPv4 باستخدام تقنية Web3.0. تم تطوير GaGaNode لمساعدة المستخدمين على إتقان موارد النطاق الترددي المنزلي الخامل بشكل مستقل. يمكن للمستخدمين المشاركة في شبكة Web3 من خلال Idle Electronics في المنزل بدون عنوان IP للشبكة العامة. يشجع GaGaNode الجميع على تقليل الاستثمار في معدات التعدين الجديدة وتثبيت GaGaNode على أي أجهزة إلكترونية خاملة مثل Raspberry Pi وهاتف Android وArm SBC وTV Box وXbox وPlaystation والأجهزة الإلكترونية الأخرى من خلال نقل البرامج قدر الإمكان.

الموقع الإلكتروني: gaganode.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GaGaNode. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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