الشركات تبيع بياناتك. التجميد يوقفهم. يجد Freeze عددًا لا يحصى من الشركات التي تجمع بيانات عنك وعن عائلتك. كل شهر، يوجههم Freeze إلى عدم بيع تلك البيانات أو حذفها تمامًا.

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